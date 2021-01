Covid, l'Oms: variante inglese diffusa in 60 Paesi

L'Organizzazione mondiale della sanità riporta che la mutazione continua a diffondersi. Nella capitale cinese la chiusura è stata imposta dopo la scoperta di 6 nuovi casi nel distretto di Daxing. Introdotta anche una quarantena di 28 giorni per chi arriva dall'estero. In Brasile 1.183 morti e 63 mila contagi in 24 ore

Secondo l’Oms la variante britannica del nuovo coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo ed era presente la scorsa settimana in 60 paesi e territori, 10 in più rispetto al 12 gennaio. L’Organizzazione mondiale della Sanità lo ha precisato nel suo rapporto epidemiologico settimanale. La variante sudafricana, che, come quella inglese, è molto più contagiosa del virus originale SARS-CoV-2, si diffonde più lentamente ed è invece presente in 23 paesi e territori, 3 in più rispetto al 12 gennaio. Intanto la pandemia ha raggiunto oltre 96,1 milioni di contagi a livello globale, con le vittime che sono arrivate a oltre 2 milioni e 50mila, secondo il conteggio dell’università Johns Hopkins (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).