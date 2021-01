6/18 ©Getty

La buona notizia sembra essere che il vaccino BioNTech-Pfizer starebbe dimostrando di funzionare contro questa variante e “contro altre 15 già testate in precedenza”, come ha detto Phil Dormitzer, uno dei ricercatori Pfizer. In ogni caso, BioNTech ha assicurato di essere in grado, se necessario, di fornire un nuovo vaccino "in sei settimane" per rispondere a una mutazione

La situazione in Italia con grafici e mappe