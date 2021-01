Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a margine del Cdm. Questa sera il Cdm sul Covid: in giornata il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà alle Camere sulle nuove misure e sulla proroga dell'emergenza. Non ripartirà il 18 la stagione dello sci. Allarme degli operatori.Sono 14.242 i nuovi casi positivi con 141.641 tamponi effettuati ieri 616 i morti. Il tasso di positività scende al 10,05%. Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery plan con il sì unanime di tutti i ministri, tranne le due ministre Iv Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, che lamentano l'assenza del Mes. E' scontro totale tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi. La conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio alla Camera potrebbe certificare l'addio di Iv al governo.