Dai dati riportati dal bollettino del ministero della Salute del 13 gennaio emerge che il valore scende appena sotto il 9% (ieri 10,05%). I contagi sono 15.774 in 24 ore a fronte di 175.429 test giornalieri effettuati. Si registrano 507 vittime in un giorno. Il numero di persone in terapia intensiva cala a 2.579 (-57) con 165 ingressi in un giorno