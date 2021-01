Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 13 gennaio

Sono 15.774 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 14.242 ), a fronte di 175.429 tamponi giornalieri effettuati (ieri 141.641), con la percentuale di positivi all'8,99% (ieri 10,5%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 13 gennaio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 507 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.579 (-57), con 165 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.319.036. Le vittime in totale sono 80.326, con 507 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 20.532, per un totale di 1.673.936. I ricoverati con sintomi sono 23.525 (-187). Sono invece 538.670 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 28.300.119, in aumento di 175.429 rispetto al 12 gennaio. I casi testati sono finora 15.587.971 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Basilicata comunica che per il ricalcolo del totale dei casi positivi, è stato eliminato un caso positivo comunicato in data 11 gennaio.