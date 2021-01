Il ministro della Salute riferirà alle Camere anche sulla proroga dell’emergenza per far fronte al Covid. Dopo le comunicazioni al Parlamento e un ulteriore passaggio con le Regioni, dovrebbe esserci il Consiglio dei ministri per il via libera ai provvedimenti. Lo stato d'emergenza dovrebbe essere prorogato fino al prossimo 30 aprile

C’è attesa per l’intervento del ministro della Salute Roberto Speranza, che riferirà alle Camere sulle nuove misure contenute nel Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio e sulla proroga dell’emergenza per far fronte al Covid ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Gli interventi sono previsti alle 9.30 alla Camera e alle 15 al Senato. Dopo le comunicazioni al Parlamento e un ulteriore passaggio con le Regioni, dovrebbe esserci il Consiglio dei ministri per il via libera ai provvedimenti. Lo stato d'emergenza dovrebbe essere prorogato fino al prossimo 30 aprile.

Le nuove misure

L'impianto del nuovo Dpcm sarebbe già definito: dovrebbero essere confermati il divieto di spostamento tra le regioni, anche quelle gialle, il coprifuoco dalle 22 alle 5, l'apertura dei ristoranti fino alle 18 nelle zone gialle, la regola che consente una volta al giorno a massimo due persone di andare a trovare parenti e amici. Con il Dpcm sarà poi introdotto il divieto di vendita d'asporto per i bar a partire dalle 18 per evitare gli assembramenti e, soprattutto, l'intervento sugli indici di rischio, per facilitare l'ingresso in zona arancione delle regioni a rischio alto. Una misura che si accompagna all'abbassamento della soglia dell'Rt: con 1 si va automaticamente in zona arancione, con 1,25 in zona rossa. Modifiche che porteranno mezza Italia in arancione e una parte in rosso: ad oggi sono 12 tra regioni e province autonome in questa situazione, con Lombardia ed Emilia Romagna nelle prime posizioni. Si va anche verso il rinvio della riapertura degli impianti sciistici.