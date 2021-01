Bellanova: "Recovery insufficiente, Iv trae conseguenze"

"La crisi si è aperta quando con un colpo di mano si è tentato di inserire una norma sulla governance del Recovery mai condivisa": lo ha affermato la ministra dell'Agricoltura e coordinatrice nazionale di Italia Viva Teresa Bellanova, in un'intervista a La Stampa in cui ha ribadito che l'impianto del Recovery plan resta "totalmente insufficiente" e resta irrisolto il tema del Mes. "Le nostre decisioni saranno conseguenti e le preciseremo nella conferenza stampa di domani (oggi, ndr.)", ha spiegato. "Riconosciamo i passi avanti, ma non ci soddisfano", ha detto Bellanova, "se l'impianto e' in parte migliorato, rimane pero' totalmente insufficiente. Oltretutto nel testo che abbiamo avuto non vi e' alcun riferimento alla governance. A me non pare cosi' normale trovarsi sempre di fronte muri di gomma".