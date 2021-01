Il nuovo testo del piano per la ripresa arriva al Consiglio dei ministri prima dell'esame in Parlamento. Le risorse ammontano a 222 miliardi totali, sviluppate in 47 linee di intervento, con una previsione di spesa già nel 2021 di 25 miliardi. Alla sanità andranno in totale quasi 20 miliardi, 28 per il capitolo istruzione e più di 48 miliardi per digitalizzazione e innovazione