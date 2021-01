Recovery Fund, i piani europei a confronto

Si stringono i tempi per la presentazione dei piani per la ripresa, quelli nei quali i governi dicono come intendono spendere i soldi di Next Generation Eu, il fondo europeo di cui il recovery fund è il cuore

Il piano italiano

Tra prestiti e sovvenzioni a fondo perduto per il nostro paese ci sono a disposizione 209 miliardi di Next Generation Eu (di cui il Recovery Fund è il cuore). Ci segue a una certa distanza la Spagna, molto più indietro Francia e Germania. Siamo anche il paese che spenderà di più. Tra i vari piani per la ripresa il nostro è il più corposo: vale - stando all'ultima bozza - ben 222 miliardi. In pratica utilizzeremmo quasi tutte le risorse di Next Generation Eu - sia prestiti che sovvenzioni - più una parte di fondi strutturali europei. La Spagna prevede di usare solo la parte di contributi a fondo perduto, e di lasciar stare i prestiti. Del resto, a differenza dell'Italia, a molti paesi, guardando ai tassi di interesse, i prestiti europei non convengono. Madrid stanzia 72 miliardi per i primi 3 anni. A seguire dovrebbero arrivare altri 70 miliardi di risorse estranee al Recovery Fund. Anche la Francia userà solo i soldi a fondo perduto: 40 miliardi a cui aggiungerà 60 miliardi di risorse proprie. La Germania (che già a giugno aveva varato un piano da 130 miliardi finanziato con soldi suoi) userà un po' meno di 30 miliardi di sovvenzioni.