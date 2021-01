Il leader di Italia Viva, insieme alle ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto, ha annunciato un incontro con la stampa alle 17.30. Potre essere annunciata l'uscita dal Governo Condividi:

Ci saranno Matteo Renzi, leader di Italia Viva, le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto, nell’auletta dei Gruppi alla Camera alla conferenza stampa - fissata per le 17.30 di questo pomeriggio - che potrebbe chiarire le mosse del partito di Renzi e portare a una possibile crisi di Governo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Lo scontro diretto tra Renzi e Conte approfondimento Rcovery Plan, ecco il testo vagliato dal Consiglio dei Ministri Sarà possibile seguire la conferenza stampa in streaming, sulle pagine social di Matteo Renzi e di Italia Viva. L’ex primo ministro, dopo il via libera del Recovery Plan da parte del Consiglio dei ministri nella notte senza il voto proprio di Bellanova e Bonetti, è arrivato allo scontro diretto con Giuseppe Conte. "Se Conte è convinto di avere i numeri va bene così - ha dichiarato Renzi - si chiama democrazia parlamentare e noi si va all’opposizione”. Per il premier, invece, in caso di crisi "sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con Iv”.

Salvini: “Uno squallido teatrino offerto agli italiani" approfondimento Pisano a Sky TG24: "Recovery? Singolare perdere tempo" “Esprimo rabbia, vergogna e disgusto per questo squallido teatrino che Pd, M5s, Renzi, Conte, stanno offrendo agli italiani in un momento così difficile”, ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa al Senato. Parlando di possibili elezioni, Salvini è sicuro: “Stando a tutti i sondaggi la Lega resta il primo partito e il centrodestra vincerebbe le elezioni. Su questo è nato il governo Conte-Renzi, che è miseramente naufragato dopo un anno senza lasciare traccia di sé. Se nascerà il governo Conte-Mastella per tenere fuori la Lega e rimandare il giudizio degli italiani sarebbe squallido. Noi siamo pronti”.