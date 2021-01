7/16 ©Ansa

Sempre in Uk scatta dal 15 gennaio l'obbligo di tampone Covid negativo per tutti coloro che viaggeranno o rientreranno dall'estero a Londra come in qualsiasi altra località dell'Inghilterra, sia che si tratti di stranieri sia di cittadini del Regno. L'indicazione prevede che il test debba essere eseguito dai viaggiatori entro 72 ore dal loro arrivo sull'isola, pena multa da 500 sterline. Rimangono in vigore tanto l'obbligo di isolarsi comunque per 10 giorni in casa dopo l'arrivo, quanto quello di compilare un modulo di autocertificazione