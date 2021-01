2/13 ©LaPresse

Per prima cosa si deve tener conto dei requisiti necessari per ottenere il reddito di cittadinanza, che non devono essere sforati con la richiesta di ulteriori incentivi. Per aver diritto al reddito di cittadinanza si deve avere un Isee non più alto di 9.360 euro, un patrimonio mobiliare non oltre i 6mila euro e un reddito familiare inferiore ai 6mila euro

Cashback, cosa sapere sul piano 2021