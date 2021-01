1/15 ©Fotogramma

Sono oltre 5,8 milioni i cittadini iscritti al cashback nel periodo sperimentale del programma, nel periodo natalizio, con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 milioni di transazioni effettuate. Dall'1 gennaio è partito il piano 2021 che si svolgerà in due semestri. Ecco i numeri e cosa c'è da sapere sull'iniziativa messa in campo dal governo per incentivare i pagamenti digitali

Cashback, rimborso anche per bollo auto, multe e assicurazione