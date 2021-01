2/14 ©Getty

Sarà possibile, inoltre, usufruire del rimborso pari al 10% della spesa sostenuta - nel mese di dicembre 2020 - tramite pagamenti con carte di credito o debito o con bancomat o in alternativa tramite specifiche app come Satispay e, in futuro, Apple Pay e Google Pay - anche per acquistare il carburante per la propria auto

Cashback, fino a 10mila euro per famiglia: ecco come