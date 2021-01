Festa in un locale con dj a Milano, multati in 30 per norme anti Covid

Una festa in piena regola, in violazione di qualunque norma anti Covid 19, è stata scoperta e bloccata dagli agenti la notte scorsa a Milano. E' successo in un locale di corso di Porta Ticinese. All'interno del club gli agenti, allertati dai vicini che sentivano urla e musica ad alto volume, hanno sorpreso 30 persone tra i 19 e i 41 anni che ballavano senza mascherina. Il proprietario del locale, un italiano di 40 anni, avrebbe sostenuto di essere autorizzato a organizzare la festa, a cui partecipavano sia cinque italiani sia stranieri provenienti da Francia, Bulgaria, Albania e Grecia, tutti residenti a Milano. Una volta identificati sono stati multati e allontanati, a eccezione di un 22enne senza documenti che ha reagito in modo brusco ed è stato accompagnato in questura. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA)

Sanzioni in Brianza

Quello di Milano non è un caso isolato: anche 17 ragazzi tra i 16 e i 19 anni sono stati sanzionati, sorpresi ieri sera dai carabinieri a Villa Raverio, frazione di Besana Brianza (Monza), mentre festeggiavano il 17esimo compleanno di un'amica. La ragazza ai genitori aveva promesso di mangiare una pizza con altre tre ragazze, i militari, invece, hanno trovato il gruppo di giovani a fare festa. Festa finita intorno alle 22.30 con l'intervento dei militari. Inutile il tentativo di nascondersi sotto al letto, dietro le porte, perfino negli armadi.