Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In provincia di Milano i contagi registrati nelle ultime ore sono 355, di cui 135 nel capoluogo, mentre in Lombardia su 15.964 tamponi effettuati sono stati 1.146 i nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI)

7:37 - In provincia di Milano 355 nuovi contagi

In Lombardia su 15.964 tamponi effettuati sono 1.146 i nuovi contagi, con un tasso di positività del 7,1%. I decessi sono 54, per un totale di 25.903 dall'inizio della pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 466, più quattro rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono 3.641, più 119. Per quanto riguarda le province a Milano i contagi sono 355, di cui 135 in città, a Bergamo 26, a Brescia 135, a Como 54, a Cremona sette, a Lecco 37, a Lodi 39, a Mantova 154, a Monza e Brianza 48, a Pavia 95, a Sondrio 52, a Varese 144.