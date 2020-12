Miozzo a Sky TG24: “Probabile la variante circoli in Italia da un po’”

Lo ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico nel corso di un intervento a “Timeline”. "Che il problema sia esploso domenica tra le 11 alle 18 è poco probabile. Questa variante, che non è la prima e non sarà l'ultima, perché dobbiamo aspettarcene altre, è probabile che sia circolata molto nel nostro Paese", ha spiegato Condividi:

E’ probabile che la variante inglese del coronavirus "sia arrivata in Italia da un po'". A dirlo, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), Agostino Miozzo, ospite del programma "Timeline", in onda su Sky TG24 . "Che il problema sia esploso domenica tra le 11 alle 18 è poco probabile. Questa variante, che non è la prima e non sarà l'ultima, perché dobbiamo aspettarcene altre, è probabile che sia circolata molto nel nostro Paese", magari già a partire "da settembre", ha ipotizzato.

Tempo per capire l’impatto della variante inglese approfondimento Variante inglese virus, Ricciardi a Sky TG24: "In Italia da novembre" Secondo Miozzo, comunque, questa variante inglese del virus non dovrebbe interferire con i test rapidi, sebbene sia ancora necessario “usare una serie di condizionali”. Per il coordinatore del Cts, infatti, “molto probabilmente i test rapidi non saranno inficiati. Dovremo valutare, la scienza non ha tempi molto comprimibili", ha commentato. "C'è bisogno di tempo per capire quale è l'impatto della nuova variante sul sistema. Certo è che l'atteggiamento che abbiamo contro il coronavirus vale per tutte le varianti", ha poi argomentato ancora.

Il rientro dei nostri connazionali approfondimento Nuova variante virus, Biontech: “Molto probabile vaccino funzioni” Poi, a proposito dei nostri connazionali bloccati in Gran Bretagna a causa della presenza della nuova variante del virus, Miozzo si è detto "felice che si stia lavorando” per il loro rientro. "Il Comitato tecnico scientifico non è coinvolto in questioni di aspetto logistico", ha poi anche precisato.

L'immunità di gregge approfondimento Covid: in calo la mortalità al Nord, ma resta comunque alta Miozzo ha poi parlato del tema legato all'immunità di gregge, in base al quale "i tecnici considerano che debba essere vaccinato il 70-75% della popolazione", ha spiegato il coordinatore del Cts, sottolineando la necessità che "si vada tutti prima possibile a farci il vaccino". Infatti, "solo attraverso la più grande ed estesa campagna vaccinale della nostra storia riusciremo ad uscire da questo incubo", ha detto.