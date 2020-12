7/14 ©Ansa

Lo studio ha permesso di far luce sui decessi avvenuti direttamente per via dei contagi da Sars-Cov-2 ma anche su quelli indirettamente collegati alla pandemia e causati, ad esempio, dalla difficoltà di accedere all'ospedale o al pronto soccorso

Ricciardi a Sky tg24: "Ridurre mobilità o rischiamo 40mila morti"