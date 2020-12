Variante inglese virus, Ricciardi a Sky TG24: "In Italia da novembre"

"È probabile che la variante sia arrivata in Europa e in Italia già nei mesi scorsi, ma non lo sappiamo. Forse già a novembre, considerato il flusso di viaggiatori dalla Gran Bretagna", ha sottolineato il consulente scientifico del ministero della Salute ospite a 'Buongiorno". "Il tracciamento in Italia non ha funzionato", ha aggiunto, sottolineando che "limitare la mobilità è l'unica cosa possibile"

“È probabile che la variante inglese del Covid sia arrivata in Europa e in Italia già nei mesi scorsi, ma non lo sappiamo. Forse già a novembre, considerato il flusso di viaggiatori dalla Gran Bretagna”. A dirlo Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, ospite a 'Buongiorno' su Sky TG24 per discutere degli sviluppi della pandemia (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). "Ci vorrà ancora molto tempo perché i casi scendano in Italia, è una lunga battaglia", ha aggiunto. "Non è pensabile che si esca in una settimana. Serve almeno un mese", ha sottolineato. Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, "le scuole risentono della circolazione esterna del virus: se questa è intensa forse è il caso di aspettare un poco prima di riaprire".

"Tracciamento in Italia non ha funzionato" approfondimento Covid e scuola, la riapertura a gennaio e i nodi ancora da sciogliere “Il tracciamento in Italia non ha funzionato - ha sostenuto il consulente scientifico -. Non ha prevalso la linea del ministro Speranza, che era più rigorista. Quello che ci ha insegnato questa pandemia è che non risolvi il problema economico se non risolvi quello sanitario. Le misure attuali sono efficaci a livello di principio, il problema è la tempistica". "Rischiamo di avere altri 7mila morti se non blocchiamo tutta la mobilità non necessaria", ha rimarcato Ricciardi, sottolineando che "la mortalità del virus dipende da noi".

"Campagna vaccini inizia a gennaio" leggi anche Covid-19, vaccino Pfizer-BioNTech approvato da Ema e Commissione Ue “La vera campagna dei vaccini inizierà a gennaio, articolata soprattutto nei poli sanitari - ha poi spiegato Ricciardi -. Bella l’idea del Vaccine Day in Europa, segnale che si esce dalla pandemia se siamo tutti uniti. Saremo fuori ad anno inoltrato”.