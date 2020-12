12/16 ©Fotogramma

Intanto il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha annunciato che il 7 gennaio "riprenderanno le lezioni in presenza per il 75% degli studenti delle scuole superiori" della provincia. Nel protocollo sono stati stabiliti un potenziamento delle linee urbane ed extraurbane per i trasporti provinciali e orari di ingresso differenziati nelle scuole superiori per evitare sovraccarichi nelle ore di punta e per rispettare la capienza nei mezzi non oltre il 50%. Torneranno sui banchi circa 22.000 studenti, mentre saranno 255 gli autobus, di cui 55 aggiuntivi