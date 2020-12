Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Variante Gb: Dover riapre al transito in uscita

Il porto britannico di Dover è stato riaperto al traffico in uscita in seguito all'accordo

trovato tra Regno Unito e Francia che mette fine al divieto temporaneo imposto in seguito alla scoperta della nuova variante del coronavirus. In un comunicato, il principale hub britannico ha scritto che avrebbe riaperto dalla mezzanotte, anche se non è ancora chiaro quando le centinaia di camion e tir in attesa potranno cominciare a muoversi. La nota spiega anche che il porto sarà accessibile solo "per i clienti che sono risultati negativi al test Covid".