1/10 ©Ansa

Dall’1 gennaio 2021, come stabilito dall’ultimo decreto fiscale, il bonus sociale, cioè lo sconto in bolletta per le famiglie in situazioni di disagio economico, sarà riconosciuto automaticamente a chi ha ne ha diritto senza che sia necessario presentare la domanda. I requisiti per accedere all’agevolazione non sono invece cambiati. Ecco tutto quello che c’è da sapere