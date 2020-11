13/13 ©Fotogramma

Arera sul suo sito sottolinea che ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di presentare domanda) : il bonus elettrico per disagio economico, il bonus gas e il bonus idrico. Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Da 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a questo bonus: chi si torva in gravi condizioni di salute e utilizza apparecchiature elettromedicali per la sopravvivenza dovrà continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati