I requisiti. Per permettere l’assegnazione del bonus, così come in passato, bisognerà verificare la condizione di vulnerabilità economica del nucleo familiare misurata tramite l’indicatore della situazione economica equivalente. L’Isee deve rientrare entro un certo livello: 8.265 euro per tutti i tre bonus o 20mila euro per le famiglie con oltre 4 figli a carico. In alternativa, il potenziale beneficiario deve risultare titolare di altre misure di sostegno, come il reddito o pensione di cittadinanza o, con riferimento al bonus elettrico, di carta acquisti