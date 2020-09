Bonus facciate, no a detrazione del 90% per lavori su persiane e scuri

Tra i tanti bonus messi a disposizione dal governo per far fronte alle ricadute economiche dell'emergenza Covid-19 c'è il Bonus facciate, che prevede un maxi sconto fiscale del 90% delle spese sostenute nel 2020 per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza un limite massimo di spesa. Ma non tutto rientra nei lavori per i quali è prevista l’agevolazione: è il caso degli interventi su chiusure oscuranti, scuri e persiane, la cui riverniciatura secondo l’Agenzia delle Entrate rientra nella categoria degli infissi, non coperta dal bonus.