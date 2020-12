Covid, in calo ricoverati con sintomi e pazienti in terapia intensiva

1/14

Secondo il bollettino del ministero della Salute del 23 dicembre, sono ancora in calo i pazienti ricoverati in Italia a causa del coronavirus. Diminuiscono sia quelli nei reparti ordinari sia quelli in terapia intensiva. Nelle terapie intensive ci sono in totale 2.624 persone: 63 in meno rispetto a martedì. Gli ingressi del giorno sono 216

