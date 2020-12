Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 23 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 14.522 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 13.318 . Aumentano i tamponi effettuati: 175.364, contro i 166.205 di ieri. La percentuale di positivi sale all'8,28% (ieri 8,01%). Sono 553 i morti, 63 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 23 dicembre ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 3.357, poi la Lombardia con 2.153, l'Emilia-Romagna con 1.129 e la Campania con 1.067. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.624, con 216 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.991.278. Le vittime in totale sono 70.395, con 553 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 628). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 20.494, per un totale di 1.322.067. I ricoverati con sintomi sono 24.546 (-402). Sono invece 571.646 le persone in isolamento domiciliare (+6.674). I tamponi sono in tutto 25.558.583, in aumento di 175.364 rispetto al 22 dicembre. I casi testati sono finora 14.453.521, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Regione Campania comunica "di non avere a disposizione al momento i dati sugli ingressi giornalieri nelle T.I."; la Regione Emilia Romagna spiega che "in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19"; la Regione Lazio comunica che "per un errore di inserimento il numero totale di tamponi di ieri 22/12/2020 era 2.590.884 per un incremento di 12.982 tamponi"; la Regione Friuli Venezia Giulia spiega che "il totale dei casi positivi è stato rivisto sulla base delle indicazioni ministeriali".