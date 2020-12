Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 24 dicembre

Vigilia di Natale in zona rossa, dalla spesa agli spostamenti: cosa si può fare e cosa no

Il 24 dicembre è il primo giorno di zona rossa in Italia. I supermercati sono aperti, così come diverse tipologie di negozi. Vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l'autocertificazione.