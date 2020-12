Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 dicembre

Sono 18.040 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 14.522 ), a fronte di 193.777 tamponi giornalieri effettuati (ieri 175.364), con la percentuale di positivi che sale al 9,3% (ieri 8,28%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 dicembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 505 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.589 (-35), con 149 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 2.009.317. Le vittime in totale sono 70.900, con 505 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 553). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 22.718, per un totale di 1.344.785. I ricoverati con sintomi sono 24.070 (-476). Sono invece 566.973 le persone in isolamento domiciliare (-4.673). I tamponi sono in tutto 25.752.360, in aumento di 193.777 rispetto al 23 dicembre. I casi testati sono finora 14.530.706, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Nelle note del bollettino si legge: La Regione Campania non ha al momento l'indicazione sugli ingressi in TI del giorno. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Valle D'Aosta comunica che ieri i pazienti ricoverati in TI erano 5 e non 4.