Uccise padre violento per salvare madre: Alex assolto nell'Appello bis

La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha assolto Alex Pompa, il giovane che nell'aprile del 2020, appena 18enne, uccise con 34 coltellate il padre a Collegno, in provincia di Torino, al culmine dell'ennesima lite familiare per difendere la madre. Il processo è stato ripetuto per decisione della Cassazione, che aveva annullato con rinvio una precedente sentenza di condanna a 6 anni e due mesi, accogliendo la richiesta della procura generale. Alex, che ora porta il cognome della madre, era stato assolto in primo grado per legittima difesa. In appello, nel dicembre 2023, era stato invece, condannato.

Il 22enne: "Festeggerò. Devo metabolizzare, sono frastornato"

"Sono ancora frastornato. Quando i giudici hanno letto la sentenza mi sono voltato verso i miei avvocati perché non sempre capisco cosa viene detto in queste aule. Ora devo metabolizzare, io metabolizzo sempre dopo. Festeggerò con Zoe, la mia cagnolina", ha detto Pompa subito dopo essere stato assolto. I giudici non hanno pronunciato la parola "assoluzione", ma hanno detto di avere confermato la sentenza di primo grado, che risale al 24 novembre 2021. “Giusto così per Alex, una gioia indescrivibile perché spero questa conferma metta la parola fine alla vita infernale di Alex, Loris e Maria”, ha dichiarato Claudio Strata, uno dei legali di Pompa. “Proviene da una corte autorevolissima di magistrati di lunga esperienza che non finirò mai di ringraziare così come non finirò mai di ringraziare Enrico Grosso (l’altro legale, ndr) che mi ha dato molto supporto e molto conforto non solo in Cassazione ma anche in questo processo di appello bis”, ha aggiunto Strata.