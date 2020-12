Covid, report settimanale Iss: Rt sale a 0.90, 5 regioni rischio alto

4/6 ©Ansa

Ricoveri - Nella maggior parte delle Regioni e nelle province autonome resta un impatto elevato della pandemia dovuto a un sovraccarico dei servizi assistenziali. Tredici Regioni e PA hanno superato almeno una soglia critica in area medica o in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva supera ancora le soglie critiche di occupazione. Il numero di persone ricoverate in t. intensiva è in diminuzione da 3.003 (15/12/2020) a 2.731 (21/12/2020), diminuiti anche i ricoveri in area medica, da 27.342 (15/12/2020) a 25.145 (21/12/2020)