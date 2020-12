Covid, Brusaferro: “Epidemia in fase decrescente ma rallentata”

Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa del 24 dicembre sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale sul Covid della Cabina di Regia. "L'indice Rt è in lieve aumento" ha commentato il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza

L'epidemia da Covid in Italia è in una "fase decrescente ma rallentatata". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.