Natale in zona rossa, Lamorgese: “Controlli attenti e sanzioni severe”

“Le autocertificazioni saranno oggetto di controllo attento da parte delle forze di polizia”. A dirlo è la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che, al Messaggero e al Quotidiano Nazionale, annuncia sanzioni severe per chi non rispetta le misure anti-Covid che prevedono da oggi e fino al 27 dicembre la zona rossa in tutta Italia. "Non ci possiamo permettere cedimenti nel rispetto delle regole - avverte la ministra -. Per questo non mi stanco di far leva sul senso di responsabilità, per evitare che anche in queste feste di Natale si ripetano quei comportamenti disinvolti che si sono verificati la scorsa estate". (AGGIORNAMENTI - SPECIALE)