Sangiuliano: "Con Boccia avevamo relazione". Opposizioni attaccano

Non si placano le polemiche sul caso del ministro Sangiuliano che, ieri sera, si è presentato in tv, per chiedere scusa e per annunciare la sua intenzione di andare avanti a guidare il ministero della Cultura. "Sono disponibile a dimettermi un minuto dopo che Meloni me lo chiede", ma "l'ho rassicurata anche con prove documentali che è tutta una vicenda di gossip", e la premier "mi ha detto di andare avanti e di chiarire bene, in punto di verità. Mi ha detto: sii sempre sincero e dì sempre la verità". Il ministro, al Tg1, per un'intervista esclusiva di circa 20 minuti, si è scusato con le persone a lui care e coinvolte nella vicenda: la premier e il governo tutto, "per l'imbarazzo", i suoi collaboratori ma soprattutto la moglie, "una persona eccezionale". Poi ha confermato ancora una volta la sua versione dei fatti: nessuna divulgazione dei documenti riservati del G7 Cultura e nessun euro pubblico è stato speso per pagare le trasferte con Maria Rosaria Boccia. "Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico", chiarisce a proposito della mancata nomina dell'imprenditrice e influencer al ruolo di consigliera per i Grandi Eventi. Durissime le critiche delle opposizioni rivolte sia alla Rai, per aver deciso di dare al colloquio con il ministro un spazio in prima serata, sia all'esecutivo.

Le critiche delle opposizioni All’attacco il Pd: "La tv di Stato, pagata dai contribuenti, - dichiara la senatrice Simona Malpezzi - a disposizione di Sangiuliano che invece di venire in Parlamento per il caso Boccia, occupa con l'ok della premier la prima serata Rai. La tv di Stato al servizio del potere: non stanno facendo la storia. Stanno infangando le istituzioni". E i dem hanno insistito anche con una nota congiunta dei parlamentari del gruppo in Vigilanza Rai. "Quindici minuti di intervista a un ministro su fatti sui quali le opposizioni hanno chiesto di riferire in parlamento non sono altro che un uso privato del servizio pubblico", scrivono deputati e senatori dem. A seguire la dichiarazione congiunta degli esponenti del M5s nella stessa Commissione, che annunciano di portare la questione in Vigilanza. "La soap opera triste con protagonista il ministro della cultura - affermano - trova questa sera uno spazio abnorme sul primo telegiornale della tv pubblica. Oltre 10 minuti in cui Gennaro Sangiuliano usa il più importante tg della Rai per autoassolversi". Offensiva lanciata anche da Italia Viva. Il leader Matteo Renzi affida il suo commento ai social. "In un Paese civile - scrive - un ministro riferisce in parlamento, non al Tg1". "Siamo oltre TeleMeloni", incalza la deputata Iv Maria Elena Boschi. "Mai nella storia del servizio pubblico è stato stravolto un palinsesto e data una tribuna di 15 minuti a un ministro per un uso privato", aggiunge, invitando a convocare i vertici dell'azienda in commissione di Vigilanza. Angelo Bonelli di Avs invece evidenzia "l'esigenza che sia l'autorità giudiziaria a chiarire questa vicenda". approfondimento Meloni: "Non ammessi errori". Nordio: "Sangiuliano? Serve cautela"

Centrodestra con il ministro Il centrodestra, intanto, continua a sostenere il ministro: "Io mi fido dei colleghi con cui lavoro”, dice il leader della Lega, Matteo Salvini. Anche il responsabile dell'organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, al termine della riunione dell'esecutivo del partito, interpellato sul caso Sangiuliano, alla domanda se sia stata rinnovata la fiducia al ministro replica: "Nessuno l'ha mai tolta". Ma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è più duro: a Sangiuliano, dice, "certamente rivolgerei un invito alla cautela quando si occupano posti di responsabilità". approfondimento Sangiuliano-Boccia, ecco gli 8 viaggi con il ministro

Le versioni sul caso Boccia-Sangiuliano Sangiuliano continua a ripetere - anche alla stampa - la sua versione dei fatti su chi ha pagato le trasferte. Ma la sua versione non piace all'influencer e imprenditrice che in uno dei suoi tanti post sui social rivela di aver sentito il ministro nelle ore in cui Sangiuliano era a colloquio con la premier Meloni. E ieri è tornata all'attacco pubblicando una serie di nuove prove, audio e intestazioni di mail con dirigenti del Mic che comprovano l'avvenuta "nomina quale Consigliera del ministro per i Grandi eventi", che le inviavano il programma per la cerimonia di consegna delle chiavi della città di Pompei e le carte di imbarco sua, del ministro e di una terza persona. E scoppia anche il caso delle riprese degli interni di Montecitorio, girate dalla donna grazie all'uso di occhiali "smart" in commercio, come riferito da lei stessa, che contengono una piccola telecamera. approfondimento Sangiuliano: "Mai dato un euro a Boccia". Lei pubblica lettera