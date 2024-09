Introduzione

Secondo la ricostruzione del quotidiano La Repubblica, in due mesi ci sarebbero state diverse missioni istituzionali in cui la influencer campana è comparsa al seguito del ministro della Cultura. Trasferte in cui non è sempre chiaro chi abbia pagato gli spostamenti e il soggiorno della 41enne che sostiene di aver ottenuto un incarico di consulente dal ministero. Sangiuliano si difende: "Mai dato un euro a Boccia"