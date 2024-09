Introduzione

Il titolare della Cultura del governo Meloni, ex direttore del Tg2, non è nuovo a polemiche, anche se quella che lo sta investendo in questi giorni è per proporzioni la più grande. Da quando votò al Premio Strega e si lasciò scappare di non aver letto i libri a quando disse che Dante Alighieri è il "fondatore del pensiero della destra italiana": ecco alcuni momenti che hanno messo Sangiuliano in difficoltà