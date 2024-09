"La prima persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, che poi è una persona eccezionale", ha dichiarato in lacrime il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in un'intervista televisiva , ammettendo la relazione con Maria Rosaria Boccia, al centro della querelle sulla sua presunta nomina a consulente per i grandi eventi al Ministero. La moglie del ministro Sangiuliano, invece, è Federica Corsini, giornalista che lavora in Rai da quasi 30 anni e che è sposata con lui dal 2018.

La carriera

Giornalista professionista dal 2006, sulla vita privata di Corsini si sa poco. Nata a Nettuno nel 1969, laureata in Architettura e appassionata di design, come scrive Il Messaggero, è entrata nella televisione pubblica a fine anni Novanta. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 1997, quando ha condotto una trasmissione musicale. Nei suoi primi anni nella tv di Stato ha lavorato con giornalisti come Giovanni Minoli, noto anche come autore e conduttore televisivo. Corsini ha lavorato redazioni locali della Rai, prima di arrivare ad essere caposervizio di Rai Parlamento nel 2017. Non ha un profilo Instagram, ma soltanto uno di Facebook che però non aggiorna dal 2019.

La relazione con Sangiuliano

Sulla relazione con Sangiuliano si sa qualcosa in più: si sono conosciuti in Rai, quando lui era vicedirettore di Rai1, e si sono sposati nel 2018, con Maurizio Gasparri loro testimone. Non hanno figli. "Più che sulla quantità, puntiamo sulla qualità del tempo che passiamo insieme. Abbiamo una grande passione per i viaggi on the road e ogni anno partiamo per una nuova avventura per condividere esperienze e costruire nuovi ricordi", ha dichiarato la stessa giornalista Rai alcuni anni fa. L’ultima apparizione pubblica insieme risale alla Mostra del Cinema di Venezia del 2024.