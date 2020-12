Italia in zona rossa: da oggi serve l'autocertificazione. Il modulo

Cominciano il 24 dicembre le restrizioni per le festività natalizie e della fine dell'anno. Ci si potrà spostare solo in alcuni casi limitati, e per farlo sarà necessario giustificare le proprie ragioni. Scarica il modulo in pdf

Scattano da oggi, 24 dicembre, le nuove restrizioni anti-coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE) che durante le feste di Natale e Capodanno riguarderanno tutta l'Italia. E torna anche l'autocertificazione.

Movimenti limitati

Nei prefestivi e festivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), si potrà uscire di casa una sola volta, tra le 7 e le 22, per recarsi, massimo in due persone, nell'abitazione privata di parenti o amici sempre restando all'interno della propria regione (TUTTO QUELLO CHE SI PUÒ FARE E NON SI PUÒ FARE). Restano aperti alimentari, farmacie e altri esercizi commerciali. Resta possibile fare rientro alla propria residenza o domicilio in qualsiasi giorno e qualsiasi momento della giornata, fatta eccezione per le ore di chiusura nottura (dopo le 22 e prima delle 7).

Per spostarsi serve l'autocertificazione

Rimane inoltre possibile spostarsi anche in deroga ai divieti per comprovato esigenze di lavoro, salute, assistenza di minori o anziani non sufficienti. Per giustificare i propri spostamenti bisogna portare con sé l'autocertificazione compilata che si può scaricare a questo link.