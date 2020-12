18/26 ©Fotogramma

Maggiori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal governo per la vigilia di Natale sono previste anche a Bari. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha condiviso la necessità di tenere in vita l'ordinanza del sindaco Antonio Decaro, cosiddetta "anti-aperitivo" (a Bari appuntamento tradizionale della vigilia), che ha norme più restrittive delle limitazioni anti-Covid del successivo decreto legge che istituisce la 'zona rossa' in tutta Italia per le giornate festive e prefestive