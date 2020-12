Autocertificazione per gli spostamenti di Natale, come compilarla

Sarà necessario portare sempre con sé il modulo che motiva l'uscita da casa secondo le deroghe previste, nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa (24, 25, 26, 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, 5 e 6 gennaio) e in quelli di zona arancione per uscire dal proprio comune. Occorrerà motivare sempre, inoltre, anche gli spostamenti in altre Regioni, vietati dal 21 dicembre Condividi:

Nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa (24, 25, 26, 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, 5 e 6 gennaio) sarà necessario portare sempre con sé l’autocertificazione che motiva l'uscita da casa secondo le deroghe previste dalle norme che hanno definito le misure di contenimento dei contagi da coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) per questo periodo natalizio. Il modulo va compilato ogni volta che si esce – secondo le deroghe previste - e in caso di controlli va consegnato alle forze dell’ordine, che comunque hanno con loro il modulo in modo da poterlo compilare sul posto.



Come compilare il modulo vedi anche Autocertificazione, il nuovo modulo in pdf da scaricare Nel compilare il modulo, occorre sempre indicare/barrare con precisione se il motivo del proprio spostamento consiste – come previsto dalle deroghe alle misure anti-Covid – in comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o “altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio”. Per “altri motivi ammessi” si intendono le ragioni per le quali rientrano (come già avvenuto nei mesi di marzo, aprile e maggio durante il lockdown) casi di necessità tra cui il rientro al domicilio, ovvero urgenze di qualsiasi tipo, non procrastinabili. Con il termine “comprovate” si deve intendere la circostanza per la quale – se le forze dell’ordine lo richiedessero – il dichiarante deve dimostrare il fatto, mostrando ad esempio il tesserino, la busta paga, il contratto o una dichiarazione da parte del datore di lavoro. Vanno poi indicati il luogo di partenza e destinazione (da ….a ….), i validi motivi per lo spostamento, e infine, data e firma autografa.