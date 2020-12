18/22 ©LaPresse

È consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo? No, gli spostamenti per turismo verso un’altra regione non sono consentiti fino al 6 gennaio. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all'interno della stessa regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, nei quali sono consentiti spostamenti per turismo: all'interno dello stesso comune oppure dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 km dai confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi provinciali