Cashback, i soldi basteranno per rimborsi al massimo di 43 euro

I soldi stanziati per il cashback di Natale potrebbero non essere sufficienti a pagare tutti i rimborsi. I dati a oggi del bonus tracker di Sky TG24

Il cashback di Natale sta avendo un grande successo. Anche troppo probabilmente. Come già anticipato da Sky TG24, i soldi stanziati rischiano infatti di non bastare per tutti. Sulla carta il rimborso massimo è di 150 euro per il mese di dicembre, ma potrebbe non essere così.

Bonus di successo (forse troppo)

Il governo ha fatto sapere che al 21 dicembre sono circa 5,3 milioni i cittadini che si sono iscritti al programma cashback. E ancora altri potrebbero seguire: l'app IO è stata infatti scaricata più di 9 milioni di volte. Visti i soldi stanziati dal governo per il cashback di Natale a dicembre, poco meno di 228 milioni di euro, gli utenti iscritti possono a oggi accumulare un rimborso medio al massimo di 43 euro. Come segnala anche il bonus tracker di Sky TG24.

Se infatti la media dei rimborsi fosse più alta di 43 euro non ci sarebbero soldi per tutti per garantire un rimborso del 10% sugli acquisti digitali. E dunque la percentuale di rimborso andrebbe progressivamente abbassata (dal 10 in giù) fino a poter soddisfare tutte le richieste. Così prevede il decreto istitutivo del cashback (articolo 11)

Il rimborso medio massimo ovviamente sta calando con l'aumentare del numero di iscritti: il 10 dicembre era pari a 71 euro e quattro giorni dopo era già sceso a 51 euro, come visibile dal grafico.