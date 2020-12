Covid, partiti dalla sede di Pfizer i tir con le dosi del vaccino

In Italia i camion arriveranno il 26 allo Spallanzani di Roma, come anticipato ieri da Paivi Kerkola, Amministratore delegato di Pfizer nella Penisola

Come reso noto da Bruxelles, i tir con le prime dosi dei vaccini contro il coronavirus Sars-CoV-2 sono partiti dalla sede di Pfizer (a Puurs) in mattinata per raggiungere vari Paesi europei. In Italia i camion arriveranno il 26 allo Spallanzani di Roma. Ieri, Paivi Kerkola, Amministratore delegato di Pfizer in Italia, ha parlato della distribuzione del vaccino nel corso di una conferenza stampa. “In questa pandemia, la nostra abilità nello spedire direttamente dalle nostre strutture a più punti di utilizzo riduce le sfide logistiche e consente una supervisione e un controllo produttivo completi e rigorosi. Le prime 9.750 dosi destinate all’Italia saranno consegnate il prossimo 26 dicembre. Tutto è pronto per la distribuzione”.