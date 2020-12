Covid-19, Ema: via libera al vaccino Pfizer-BioNTech

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha annunciato di aver dato l'ok condizionale al vaccino anti- Covid sviluppato da Pfizer-BioNTech. La Commissione europea dovrebbe dare questa sera l'autorizzazione all'immissione sul mercato del vaccino. "Mi aspetto una decisione della Commissione europea entro questa sera", ha scritto su Twitter la presidente Ursula von der Leyen. "Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora complessa, come dimostrano anche le ultime notizie da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia", ha commentato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in un Tweet .

Von der Leyen: "Ora agiremo velocemente sui vaccini"



Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dedicato un Tweet all'approvazione del vaccino da parte dell'Agenzia europea del farmaco: "È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei! L'Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino Pfizer-BioNTech Ora agiremo velocemente".

Ema: "Nessuna indicazione vaccino non funzioni contro variante"



In riferimento alla scoperta della nuova variante del coronavirus che sembra propagarsi più velocemente, Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia del farmaco (Ema), ha precisato: "Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid".

Ema: "Anche con il vaccino mantenere precauzioni e distanze"



"Le nostre raccomandazioni sono di continuare a lavarsi le mani di frequente, usare le mascherine e mantenere la distanza fisica perché al momento non possiamo essere certi che la vaccinazione impedisca il contagio e su questo è in corso una sperimentazione", ha aggiunto Harald Enzmann, presidente del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), sottolineando l'importanza delle misure anticontagio anche dopo la somministrazione delle dosi di vaccino contro il Covid-19.

Rispetto alle donne incinte, per le quali in Gran Bretagna il vaccino è controindicato dalle linee guida, Enzmann ha spiegato: "Non abbiamo abbastanza dati sull'efficacia del vaccino sulle donne in gravidanza, per loro raccomandiamo un approccio caso per caso".