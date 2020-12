Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 21 dicembre. LIVE

1,5 milioni casi in Colombia, restrizioni a Bogotà

Ha superato quota 1,5 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in Colombia dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'universita' americana Johns Hopkins. Il Comune della capitale Bogota' ha annunciato intanto ieri l'entrata in vigore di severe restrizioni alla circolazione per i circa otto milioni di abitanti della citta', a causa di un'accelerazione dell'epidemia di coronavirus. La misura principale in vigore da oggi - riporta l'agenzia Afp - limita l'accesso dei residenti agli esercizi commerciali, in base alla cifra pari o dispari che compare sul numero della carta d'identita'.