Covid, fuga da Londra prima del lockdown: code in aeroporti e stazioni

Sono state ore caotiche quelle in cui, negli ultimi due giorni, migliaia di persone hanno cercato di lasciare Londra prima che scattasse il nuovo lockdown annunciato dal governo. L’invito delle autorità è quello di 'restare a casa' e non viaggiare per ragioni non essenziali. Scene di confusione in aeroporti e stazioni sono state rilanciate dalle tv e dai siti del Paese

