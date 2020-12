13/17 ©Ansa

ITALIA SOSPENDE VOLI DA E PER GRAN BRETAGNA - Tutti i voli tra l'Italia e la Gran Bretagna sono stati sospesi, sia in arrivo che in partenza fino al 6 gennaio. Per gli ultimi voli in arrivo, prima dello stop, è stato ripristinato l’obbligo del tampone in aeroporto che era stato rimosso dal 10 dicembre. A Napoli invece quarantena obbligatoria per chi arriva all'aeroporto di Capodichino, secondo quanto deciso l'Unità di crisi della Regione. Isolamento obbligatorio di due settimane anche per 136 passeggeri di un volo atterrato a Pescara da Londra