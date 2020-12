Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 20 dicembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 15.104 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.308 . Diminuiscono i tamponi effettuati: 137.420, contro i 176.185 di ieri. La percentuale di positivi sale al 10,99% (ieri 9,2%). Sono 352 i morti, 41 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 dicembre ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). I nuovi casi sono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 3.869, poi la Lombardia con 1.795, l'Emilia-Romagna con 1.751 e il Lazio con 1.213. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.743, con 121 nuovi ingressi ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, guariti e tamponi

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.953.185. Le vittime in totale sono 68.799, con 352 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 553). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 12.156, per un totale di 1.261.626. I ricoverati con sintomi sono 25.158 (-206). Sono invece 594.859 le persone in isolamento domiciliare (+2.841). I tamponi sono in tutto 25.129.125, in aumento di 137.420 rispetto al 19 dicembre. I casi testati sono finora 14.289.494, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. Tra le note del bollettino si legge che la Regione Emilia-Romagna comunica "che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19"; la Regione Campania "al momento non ha a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi in T.I".