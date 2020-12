Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. "Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid', ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Ema. Intanto in italia è in corso il tracciamento di migliaia di passeggeri rientrati dal Regno Unito prima dello stop dei voli. Il premier Conte intanto riapre il dossier Recovery Plan, annuncia la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc di maggioranza e punta a portare la bozza finale in Consiglio dei Ministri entro l'anno. 10.972 i nuovi casi in Italia su 87.889 tamponi eseguiti. Il tasso di positività sale al 12,37%. Il numero delle vittime è 415.