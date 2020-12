L’agevolazione è prevista dalla manovra in via di approvazione in Parlamento. Secondo il testo che dovrebbe avere il via libera nei prossimi giorni, le famiglie con un reddito Isee sotto i 20mila euro potranno usufruire del “kit digitalizzazione”. Il beneficio è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare. Ecco tutte le novità da sapere